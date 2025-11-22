Eastwood by Eastwood Le Colisée Lens

Kyle Eastwood rend hommage à l’univers cinématographique de son père Clint Eastwood à travers un concert jazz exceptionnel.

Contrebassiste et compositeur reconnu, Kyle Eastwood revient avec « Eastwood by Eastwood », un projet musical inspiré des bandes originales des films de son père, Clint Eastwood. Après avoir composé pour des œuvres telles que Mystic River, Million Dollar Baby ou Letters From Iwo Jima, il propose une relecture jazz en quintet de ces musiques emblématiques. Ce concert s’inscrit dans la continuité de son projet « Eastwood Symphonic », salué pour sa richesse orchestrale et son hommage cinématographique. .

English :

Kyle Eastwood pays tribute to the cinematic universe of his father Clint Eastwood with an exceptional jazz concert.

German :

Kyle Eastwood ehrt die Filmwelt seines Vaters Clint Eastwood mit einem außergewöhnlichen Jazz-Konzert.

Italiano :

Kyle Eastwood rende omaggio all’universo cinematografico del padre Clint Eastwood con un eccezionale concerto jazz.

Espanol :

Kyle Eastwood rinde homenaje al universo cinematográfico de su padre Clint Eastwood con un excepcional concierto de jazz.

