Eau défi les familles ! rue du Jardin des Sens Les Châteliers

Eau défi les familles ! rue du Jardin des Sens Les Châteliers vendredi 26 septembre 2025.

Eau défi les familles !

rue du Jardin des Sens CPIE Gâtine Poitevine Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Vous souhaitez réduire votre consommation d’eau au quotidien ? Relevez le défi !

Le CPIE de Gâtine Poitevine vous accompagne au cours de 5 rdv familiaux et conviviaux (premier rdv le 26 septembre à 18h) ! Ensemble, nous découvrirons des astuces simples et efficaces.

10 familles seront accompagnées par le CPIE et le SMEG. Pour mieux vous connaître et sélectionner les familles, merci de remplir le formulaire d’inscription. .

rue du Jardin des Sens CPIE Gâtine Poitevine Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 99 00 89 jardin@cpie79.fr

English : Eau défi les familles !

German : Eau défi les familles !

Italiano :

Espanol : Eau défi les familles !

L’événement Eau défi les familles ! Les Châteliers a été mis à jour le 2025-08-26 par CC Parthenay Gâtine