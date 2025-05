EAU fête! – Quai d’Auxerre Roscoff, 23 mai 2025 19:00, Roscoff.

EAU fête est un festival annuel organisé par le SAGE Léon-Trégor / Pays de Morlaix sur le thème de l’eau.

Cette année, l’événement sera dédié à l’eau potable et se déroulera les 23 et 24 mai à Roscoff avec possibilité de visiter l’usine de production d’eau potable de Plouénan sur inscription et présentation d’une pièce d’identité.

– 23 mai: table ronde dynamique (espace Mathurin Méheut) à 19h.

– 24 mai: animations, jeux, fanfare et théâtre d’impro (quai d’Auxerre) à partir de 11h.

L’édition 2025 d’EAU fête! est coporté avec le Syndicat Mixte de l’Horn et Suez.

Evénement tout public et gratuit. .

Quai d’Auxerre Espace Mathurin Méheut +Centre nautique

Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 62 39 46

