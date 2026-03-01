Eau Jardin Fête du printemps

jardin de la Garenne Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Samedi 28 mars

au jardin de la Garenne

⏲ 10h/12h et 14h/16h

A partir de 10h Troc vert, échange de plants et conseils en jardinage avec les jardins familiaux d’Etel et les écoles.

Porte ouverte Résidence Art et Architecture avec l’atelier 1:1. Projet de création d’une micro-architecture pour jardin de la Garenne.

Le midi, pique-nique en mode auberge espagnole, chacun apporte quelque chose à boire et à manger !

⏲ 15h00 Les explorations vertes et mûres !

Grâce au laboratoire la Taupemobile , le professeur Taupe, vous invite à explorer ce qui est vivant autour de nous !

En famille à partir de 2/3 ans, inscription à la mairie d’Etel ou par mail accueil@mairie-etel.fr

⏲ 15h Atelier Renouée avec l’association Cueillir, leur gestion au jardin.

Compost, récupération en libre service (parking près des poteaux en bois). Le compost est issu des déchets verts déposés à la déchèterie AQTA. Apportez vos contenants.

10h 12h et 14h 16h | Jardin de la Garenne

10h 12h et 14h 16h | Rue Brizeux, parking à côté des tennis

En partenariat avec le Syndicat mixte de la Ria d’Étel. .

jardin de la Garenne Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19

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English :

L’événement Eau Jardin Fête du printemps Étel a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon