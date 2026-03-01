Eau Jardin Une journée pour jardiner

Jardin de la Garenne Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:30:00

fin : 2026-03-25 16:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Mercredi 25 mars

au jardin de la Garenne

> 10h30 Atelier concevoir son jardin et agir contre les espèces invasives

> 14h/16h Atelier jardinez malin , inscriptions ici.

> 16h Visite d’un jardin 100% ressources, pour partager des astuces de jardinage et découvrir des pratiques simples pour valoriser 100% de vos déchets verts.

En partenariat avec le Syndicat mixte de la Ria d’Étel. .

Jardin de la Garenne Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19

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English :

L’événement Eau Jardin Une journée pour jardiner Étel a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon