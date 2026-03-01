Eau Jardin Une journée pour jardiner Étel
Eau Jardin Une journée pour jardiner Étel mercredi 25 mars 2026.
Eau Jardin Une journée pour jardiner
Jardin de la Garenne Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 10:30:00
fin : 2026-03-25 16:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Mercredi 25 mars
au jardin de la Garenne
> 10h30 Atelier concevoir son jardin et agir contre les espèces invasives
> 14h/16h Atelier jardinez malin , inscriptions ici.
> 16h Visite d’un jardin 100% ressources, pour partager des astuces de jardinage et découvrir des pratiques simples pour valoriser 100% de vos déchets verts.
En partenariat avec le Syndicat mixte de la Ria d’Étel. .
Jardin de la Garenne Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19
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English :
L’événement Eau Jardin Une journée pour jardiner Étel a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon