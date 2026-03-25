EAU LÀ LÀ CIE AMAPOLA THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret
EAU LÀ LÀ CIE AMAPOLA THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret mercredi 27 mai 2026.
EAU LÀ LÀ CIE AMAPOLA
THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 11:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
L’aventure de cette petite goutte d’eau nous entraîne dans un vrai tourbillon de sensations !
Une exploration sensorielle et rythmique des éléments de la nature et plus particulièrement de l’eau. Le tout petit est invité à suivre le voyage d’une goutte de rosée qui veut rejoindre l’océan. Il va ainsi découvrir à travers des tableaux visuels et sonores, le parcours du cycle de l’eau.
De 6 mois à 5 ans 30 min 8 .
THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 www.theatredespreambules.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The adventure of this little drop of water takes us on a whirlwind of sensations!
L’événement EAU LÀ LÀ CIE AMAPOLA Muret a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Muret (Haute-Garonne)
- RENCONTRE LITTÉRAIRE DUNIYA Muret 29 mars 2026
- ZAHO – HORIZON PYRENEES Muret 30 mars 2026
- ZAHO: LA TOURNÉE SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret 30 mars 2026
- LES HOMMES VIENNENT DE MARS – HORIZON PYRENEES Muret 7 avril 2026
- CAFÉ SCIENTIFIQUE LE CANAL DE PANAMA, UNE AVENTURE HUMAINE QUI A CHANGÉ LE MOND DUNIYA Muret 8 avril 2026