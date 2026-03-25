EAU LÀ LÀ CIE AMAPOLA THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

EAU LÀ LÀ CIE AMAPOLA

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 11:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

L’aventure de cette petite goutte d’eau nous entraîne dans un vrai tourbillon de sensations !

Une exploration sensorielle et rythmique des éléments de la nature et plus particulièrement de l’eau. Le tout petit est invité à suivre le voyage d’une goutte de rosée qui veut rejoindre l’océan. Il va ainsi découvrir à travers des tableaux visuels et sonores, le parcours du cycle de l’eau.

De 6 mois à 5 ans 30 min 8 .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 www.theatredespreambules.com

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English :

The adventure of this little drop of water takes us on a whirlwind of sensations!

L’événement EAU LÀ LÀ CIE AMAPOLA Muret a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE