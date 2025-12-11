Eau, l’esprit de l’hiver Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic

Eau, l’esprit de l’hiver

Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La médiathèque accueille le spectacle de Delphine Maman inspiré de la roue des saisons païenne, ce moment musical et sonore plongera petits et grands dans un moment méditatif et apaisant.

Pour les 0-3 ans.

Gratuit.

Sur inscription. .

