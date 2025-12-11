Eau, l’esprit de l’hiver Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic
Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
La médiathèque accueille le spectacle de Delphine Maman inspiré de la roue des saisons païenne, ce moment musical et sonore plongera petits et grands dans un moment méditatif et apaisant.
Pour les 0-3 ans.
Gratuit.
Sur inscription. .
Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
