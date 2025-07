EAU SOMMET DE NOS ATTENTES, LE PIC DU MIDI ET SES RÉSERVES SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

SAINTE MARIE DE CAMPAN Artigues Campan Hautes-Pyrénées

Au pied du Pic du Midi, nous explorerons les richesses des territoires montagneux liés à l’eau desman des Pyrénées, estives, landes à rhododendrons, isard et gypaète, pastoralisme et hydroélectricité, tout en abordant les impacts du changement climatique, du Pic du Midi aux plaines du sud-ouest.

adhérent 10€, non-adhérent 18€

SAINTE MARIE DE CAMPAN Artigues Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

English :

At the foot of the Pic du Midi, we’ll explore the richness of mountain areas linked to water: the Pyrenean Desman, summer pastures, rhododendron moors, the Isard and the Bearded Vulture, pastoralism and hydroelectricity, while tackling the impacts of climate change, from the Pic du Midi to the plains of the southwest.

members: 10?, non-members: 18?

German :

Am Fuße des Pic du Midi erkunden wir den Reichtum der Bergregionen, die mit dem Wasser verbunden sind: Pyrenäen-Desman, Sommerweiden, Rhododendron-Heiden, Isard und Bartgeier, Weidewirtschaft und Wasserkraft. Dabei werden auch die Auswirkungen des Klimawandels vom Pic du Midi bis zu den Ebenen im Südwesten erörtert.

mitglieder: 10?, Nichtmitglieder: 18?

Italiano :

Ai piedi del Pic du Midi, esploreremo la ricchezza delle aree montane legate all’acqua: il Desman pirenaico, i pascoli di montagna, le brughiere di rododendri, l’Isard e il Gipeto, la pastorizia e l’idroelettrico, osservando l’impatto dei cambiamenti climatici, dal Pic du Midi alle pianure del sud-ovest.

soci: 10 euro, non soci: 18 euro

Espanol :

A los pies del Pic du Midi, exploraremos la riqueza de los espacios de montaña ligados al agua: el desmán de los Pirineos, los pastos de montaña, los páramos de rododendros, el Isard y el quebrantahuesos, el pastoralismo y la hidroelectricidad, al tiempo que observamos el impacto del cambio climático, desde el Pic du Midi hasta las llanuras del suroeste.

socios: 10 euros, no socios: 18 euros

