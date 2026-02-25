Eau source du Patrimoine balade commentée Mairie Craponne-sur-Arzon

Eau source du Patrimoine balade commentée

Mairie 10 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

À l’occasion de la Journée Mondiale de l’eau, la mairie de Craponne vous donne rendez-vous pour une balade commentée autour du petit patrimoine du centre-bourg, en partenariat avec le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement (durée 45min).

Mairie 10 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

To mark World Water Day, Craponne town council invites you to join them for a guided tour of the small heritage sites in the town center, in partnership with the Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement (duration: 45min).

