Eau vivante, eau cachée – Parcours urbains avec Volubilis Départ du parcours Avignon

Eau vivante, eau cachée – Parcours urbains avec Volubilis Départ du parcours Avignon samedi 20 septembre 2025.

Eau vivante, eau cachée – Parcours urbains avec Volubilis Samedi 20 septembre, 10h00 Départ du parcours Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Une promenade urbaine autour des traces visibles et cachées de l’eau dans la ville

Départ du parcours 8 rue Frédéric Mistral 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une promenade urbaine autour des traces visibles et cachées de l’eau dans la ville

Association Volubilis