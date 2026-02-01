Eau Vive Exposition photographique Espace expo du magasin Provence Photo Video ( Mezzanine à l’étage ) Aix-en-Provence

Eau Vive Exposition photographique

Du 13/02 au 04/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h. Espace expo du magasin Provence Photo Video ( Mezzanine à l’étage ) 5 cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2026-02-13 10:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Michel Perrottet propose une balade photographique autour de l’eau.

Elle bondit ou ruisselle, s’évapore, jaillit ou se fige. Sauvage ou domestiquée, elle dévale les montagnes et nourrit les forêts et les hommes. Elle paraît inépuisable dans son perpétuel mouvement et si parfois elle se calme et semble dormante, elle reste animée par les ombres et la lumière.

Espace expo du magasin Provence Photo Video ( Mezzanine à l’étage ) 5 cours Sextius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 27 56 09 sextius@ppv-aix.com

Michel Perrottet offers a photographic journey around water.

