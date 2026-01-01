Eau Vive, soirée d’ouverture Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement
Eau Vive, soirée d’ouverture Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement jeudi 29 janvier 2026.
Eau Vive, soirée d’ouverture
Jeudi 29 janvier 2026 à partir de 22h30. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
an de percussions, de basses vibrantes et de motifs électroniques, Eau Vive préfère suivre son flow et les moods qui changent au rythme des marées.
C’est une DJ qui raconte des histoires pour les mutant·e·s qui twerkent entre deux chaises. Elle pioche des rythmes partout où cela lui chante, mais surtout dans les collections des clubs des diasporas noires, afro-créoles et latines. Bubbling, kuduro, logobi, batida se frottent à des sonorités acides, qu’elle relève à coup de vogue beat. .
Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
an of percussion, vibrant bass and electronic motifs, Eau Vive prefers to follow its flow and the moods that change with the tides.
