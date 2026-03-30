Eaux-Bonnes, entre images et mots Atelier d’écriture Rue du Général de Gaulle Laruns

Eaux-Bonnes, entre images et mots Atelier d’écriture

Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Atelier d’écriture à partir de 12 ans. À partir d’une sélection d’images réalisées durant la résidence, la photographie deviendra un déclencheur, un point de départ pour faire surgir votre propre imaginaire. Chaque photo ouvrira un espace d’interprétation ce que l’on ne voit pas, ce qui pourrait se passer avant ou après, les hypothèses que l’on invente, les souvenirs possibles? Chacun sera invité à écrire un court texte personnel, un fragment qui propose une vision intime des Eaux-Bonnes, entre réalité, mémoire et invention. Un moment accessible à tous, sans prérequis en écriture ou en photographie. .

Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 29 03

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English : Eaux-Bonnes, entre images et mots Atelier d’écriture

L’événement Eaux-Bonnes, entre images et mots Atelier d’écriture Laruns a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées