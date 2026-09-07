Eaux Bonnes poétiques et romantiques, Commune d’Eaux-Bonnes, Aas

Informations pratiques

Eaux Bonnes poétiques et romantiques Samedi 19 septembre, 16h00 Commune d’Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée des Eaux-Bonnes

Haut lieu du thermalisme pyrénéen, longtemps fréquentée par l’aristocratie, la commune des Eaux-Bonnes s’est engagée dans une démarche de reconquête urbaine fondée sur la valorisation de son patrimoine.

Accompagnés d’une guide-conférencière et des artistes Emma Barthère, photographe, et Patrick Marty, auteur, découvrez l’histoire de la station, son actualité et ses projets d’avenir. Le parcours permettra également d’explorer les textes et les photographies réalisés par les deux artistes lors de leur résidence aux Eaux-Bonnes.

La visite s’achèvera par un moment convivial.

Une visite proposée par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises et le service animation des Eaux-Bonnes.

Rendez-vous devant le Casino.

Certaines parties du parcours ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Chaussures de marche obligatoires.

Commune d’Eaux-Bonnes Le bourg, 64440 Eaux-Bonnes Aas 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 05 33 08 http://www.gourette.com Réputée pour ses eaux thermales dès le XVIIIe siècle, c’est notamment grâce au médecin béarnais Darralde (médecin de Napoléon III) que la cité assure sa renommée. Avec ses hôtels luxueux et son casino, la ville thermale devient un haut lieu de villégiature mondaine et attire des célébrités telles qu’Eugène Delacroix et Sarah Bernhardt.

Visite guidée des Eaux-Bonnes

©Pah Pyrénée béarnaises