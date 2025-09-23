Eaux et rivières – avec Radio Naoned Saint-Herblain

Eaux et rivières – avec Radio Naoned Saint-Herblain mardi 23 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-23 19:30 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Bientôt 5 ans déjà que Splann !, premier média d’investigation en Bretagne, dévoile l’envers du décor de l’agro-industrie en Bretagne.Eau et rivières de Bretagne quant à elle a plus d’un demi-siècle d’existence au service de cette ressource vitale. Pendant une heure, Manon Deniau et Jean-Michel Sanner répondront aux questions des journalistes de Radio Naoned. Une soirée pour réfléchir à l’avenir de notre planète avec des acteurs importants de l’écologie en Bretagne. Enregistrée en direct et en public du Centre Culturel Breton, en breton, traduit simultanément en français En direct et à écouter sur radionaoned.bzh

Bourg Saint-Herblain 44800

02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 0750504358 https://www.centreculturelbreton.fr