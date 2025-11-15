Eaux origines de Bagnoles Place du Marché Bagnoles de l’Orne Normandie

Eaux origines de Bagnoles

Place du Marché Office de Tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 16:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Une Petite Cité au caractère bien trempé

Si le lac de Bagnoles de l’Orne est la carte postale de la ville et l’endroit idéal pour une balade dominicale, connaissez-vous réellement son histoire fascinante ?

Tel un miroir d’antan, ce lieu reflète les souvenirs d’un riche passé. Entre récits de la bourgeoisie d’antan, architecture belle époque, anecdotes croustillantes et rebondissements dignes d’un feuilleton, cette visite vous plongera dans l’histoire captivante de Bagnoles de l’Orne, d’hier à aujourd’hui. Bains, oui , après cette visite vous deviendrez incollable sur cette petite cité au caractère bien trempé.

Minimum 4 personnes, maximum 20 personnes. Rendez-vous à l’office de tourisme pour le début de la visite. Durée 1h30. attention des escaliers sont à monter et descendre durant la visite. Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même. .

Place du Marché Office de Tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

English : Eaux origines de Bagnoles

L’événement Eaux origines de Bagnoles Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2025-10-14 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne