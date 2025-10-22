Eaux profondes Le Bastion Besançon

Le Bastion 16 Avenue Arthur Gaulard Besançon

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Spectacle de théâtre Eaux profondes par la compagnie L’occasion (25). Dès 10 mois. 30 minutes.

Eaux profondes est un spectacle immersif et sensoriel invitant les très jeunes enfants et leurs parents à visiter le monde des astres. Le prisme de la science astronomique pour nous relier au vivant à ce qu’il y a de plus grand que nous même.

Dans le cadre de Coup de Projecteur, 5 spectacles de la région et un atelier participatif et gratuit imaginé par Nouvelles Formes! Le réseau professionnel la PlaJe, défend les spectacles adressés à la jeunesse. Tous les ans, nous proposons à tout.e.s, à tout âge, de découvrir les créations d’équipes artistiques de Bourgogne Franche-Comté. Les spectacles sont ouverts à tout.e.s, sur réservation. En raison des places limitées, merci de réserver par mail à contact@laplaje-bfc.fr .

contact@laplaje-bfc.fr

