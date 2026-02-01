Ébène Spectacle jeunesse Salle des fêtes complexe Albert Camus Domloup
Ébène Spectacle jeunesse
Salle des fêtes complexe Albert Camus 7 Allée de l’étang Domloup Ille-et-Vilaine
Ebène Un spectacle visuel et interactif, musical et magique. Un moment drôle et tendre, dans la grande tradition des contes de notre enfance.
Séance de 10h30 pour les de 6 ans
Séance de 14h30 pour les + de 6 ans .
Salle des fêtes complexe Albert Camus 7 Allée de l’étang Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 39 65
