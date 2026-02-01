Ébène Spectacle jeunesse Salle des fêtes complexe Albert Camus Domloup

Ébène Spectacle jeunesse

Salle des fêtes complexe Albert Camus 7 Allée de l’étang Domloup Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Ebène Un spectacle visuel et interactif, musical et magique. Un moment drôle et tendre, dans la grande tradition des contes de notre enfance.

Séance de 10h30 pour les de 6 ans

Séance de 14h30 pour les + de 6 ans .

Salle des fêtes complexe Albert Camus 7 Allée de l’étang Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 39 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ébène Spectacle jeunesse Domloup a été mis à jour le 2026-01-29 par OT CHATEAUGIRON