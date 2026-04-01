Ebenisterie d’art et tournage | Journées Européennes des Métiers d’art Salle d’exposition Bréville
Ebenisterie d’art et tournage | Journées Européennes des Métiers d’art Salle d’exposition Bréville samedi 11 avril 2026.
Bréville
Ebenisterie d’art et tournage | Journées Européennes des Métiers d’art
Salle d’exposition 7 Rue Raymond Doussinet Bréville Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Venez à la rencontre de nos artisans Christophe Herrmann, Patrick Arlot, Olivier Rabeau et Corinne Ligeard pour deux jours de démonstrations de marqueterie et tournage sur bois.
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Salle d’exposition 7 Rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 32 38 35
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English :
Come and meet our craftsmen Christophe Herrmann, Patrick Arlot, Olivier Rabeau and Corinne Ligeard for two days of marquetry and woodturning demonstrations.
L’événement Ebenisterie d’art et tournage | Journées Européennes des Métiers d’art Bréville a été mis à jour le 2026-02-24 par Destination Cognac