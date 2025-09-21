Ébénisterie et TSF ! Ébénisterie Chareyron Lamastre

Ébénisterie et TSF ! Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Ébénisterie Chareyron Ardèche

Entrée gratuite – libre participation aux frais – Nombres de places limitée à 10 personnes par visite.

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Véritable caverne d’Alibaba pour les uns, pièce remarquable du patrimoine artisanal des métiers du bois pour d’autres, nous vous proposons une visite commentée de plusieurs parties de ce bâtiment conçut en 1953 pour recevoir l’entreprise familial d’ébénisterie de Emile Chareyron. Nous commencerons par une vue densemble depuis le jardin, puis nous entrerons dans l’atelier d’ébénisterie resté en l’état depuis les dernières heures d’activités. Ensuite nous aborderons la passion de Robert Chareyron, fils d’Emile pour la TSF… Nous grimperons quelques étages et découvrirons son étonnante collection de postes tous (ou presque) en état de marche.

Une plongée dans l’univers des artistes du bois et dans l’antre d’un génie du bricolage !

L’ensemble sera commenté par Luc Chareyron, auteur, comédien, fils de Robert et petit fils d’Emile Chareyron.

Ébénisterie Chareyron 1, Rue des jardins 07270 Lamastre Lamastre 07270 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0687092867 Caverne d’Alibaba pour la génération des propriétaires actuels, l’édifice à d’abord était un projet de vie pour Emile Chareyron qui est à l’origine de sa construction dans l’immédiat après-guerre. Le bâtiment a été conçu pour accueillir l’entreprise familiale d’ébénisterie : avec l’atelier en rez-de-jardin, un espace d’exposition et de vente en rez-de-chaussée, une habitation et divers espace de stockage. Son fils, Robert Chareyron poursuivra l’activité en y ajoutant la spécialisation dans la rénovation et la réalisation de meubles de styles anciens d’une part et sa passion pour la TSF d’autre part ! Emile et Robert ont raccroché leurs blouses mais ils ont laissé en héritage à leurs enfants et petits enfants un patrimoine artisanal hors du commun. Patrimoine enrichi d’une collection tout à fait atypique de postes de radio parfaitement remis en état par Robert. Une plongée dans l’univers des artistes du bois et dans l’antre d’un génie du bricolage ! Accès

Le lieux est très facilement accessible depuis les parking environnant. La. partie atelier en rez-de-jardin est accessible PMR Le reste du bâtiment ne dispose pas d’accès PMR

