Ebénisterie Initiation outils à main L’Atelier des Copeaux Tréméven

L’Atelier des Copeaux 1 Croix de Loc Yvi Tréméven Finistère
Début : 2026-03-25 18:00:00
fin : 2026-03-25 21:00:00
2026-03-25
Durant cet atelier de 3 heures, vous découvrirez le bois, ses usages, et les outils pour le travailler.
Puis vous fabriquerez votre premier assemblage traditionnel, l’assemblage à mi-bois , à l’aide de scies, d’un ciseau à bois et d’un maillet.
Vous repartirez avec un magnifique dessous de plat, fait de vos blanches mains ! .
L’Atelier des Copeaux 1 Croix de Loc Yvi Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 98 99 24 48
