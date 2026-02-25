Ebénisterie Initiation outils à main L’Atelier des Copeaux Tréméven

Ebénisterie Initiation outils à main

L’Atelier des Copeaux 1 Croix de Loc Yvi Tréméven Finistère

Début : 2026-03-25 18:00:00

fin : 2026-03-25 21:00:00

2026-03-25

Durant cet atelier de 3 heures, vous découvrirez le bois, ses usages, et les outils pour le travailler.

Puis vous fabriquerez votre premier assemblage traditionnel, l’assemblage à mi-bois , à l’aide de scies, d’un ciseau à bois et d’un maillet.

Vous repartirez avec un magnifique dessous de plat, fait de vos blanches mains ! .

