AGENDA · Le Nouvion-en-Thiérache
EBOUEUR, Mediathèque, Le Nouvion-en-Thiérache
vendredi 11 septembre 2026 · Mediathèque · Le Nouvion-en-Thiérache
Informations pratiques
EBOUEUR Vendredi 11 septembre, 18h00 Mediathèque Aisne
Théâtre Inexorable
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:00:00+02:00
Impromptu spectacle : EBOUEUR
Spectacle en extérieur – Tout public – Durée : 55 minutes
Mediathèque 19 rue Théodore Blot Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatreinexorable@gmail.com »}]
Théâtre dans la rue
Photo : Manon Briatte