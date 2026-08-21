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AGENDA · Le Nouvion-en-Thiérache

EBOUEUR, Mediathèque, Le Nouvion-en-Thiérache

vendredi 11 septembre 2026 · Mediathèque · Le Nouvion-en-Thiérache

EBOUEUR, Mediathèque, Le Nouvion-en-Thiérache

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Mediathèque
Adresse
19 rue Théodore Blot
Ville
02170 Le Nouvion-en-Thiérache
Département
Aisne
Tarif
Théâtre Inexorable

EBOUEUR Vendredi 11 septembre, 18h00 Mediathèque Aisne

Théâtre Inexorable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:00:00+02:00

Impromptu spectacle : EBOUEUR
Spectacle en extérieur – Tout public – Durée : 55 minutes

Mediathèque 19 rue Théodore Blot Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatreinexorable@gmail.com »}]
Théâtre dans la rue

Photo : Manon Briatte