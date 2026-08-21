EBOUEUR, Mediathèque, Le Nouvion-en-Thiérache

Informations pratiques

EBOUEUR Vendredi 11 septembre, 18h00 Mediathèque Aisne

Théâtre Inexorable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:00:00+02:00

Impromptu spectacle : EBOUEUR

Spectacle en extérieur – Tout public – Durée : 55 minutes

Mediathèque 19 rue Théodore Blot Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatreinexorable@gmail.com »}]

Théâtre dans la rue

Photo : Manon Briatte