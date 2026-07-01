AGENDA · Sains-Richaumont
EBOUEUR, Place des Prélets, Sains-Richaumont
jeudi 6 août 2026 · Place des Prélets · Sains-Richaumont
Informations pratiques
EBOUEUR Jeudi 6 août, 10h30 Place des Prélets Aisne
Théâtre Inexorable
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T10:30:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T10:30:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00
Impromptu spectacle : EBOUEUR
Spectacle en extérieur – Tout public – Durée : 55 minutes
Place des Prélets Place des Prélets, Sains-Richaumont Sains-Richaumont 02120 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatreinexorable@gmail.com »}]
Théâtre dans la rue
Théâtre inexorable – Photo : Manon Briatte