EBOUEUR, Place des Prélets, Sains-Richaumont

Informations pratiques

EBOUEUR Jeudi 6 août, 10h30 Place des Prélets Aisne

Théâtre Inexorable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T10:30:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T10:30:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00

Impromptu spectacle : EBOUEUR

Spectacle en extérieur – Tout public – Durée : 55 minutes

Place des Prélets Place des Prélets, Sains-Richaumont Sains-Richaumont 02120 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatreinexorable@gmail.com »}]

Théâtre dans la rue

Théâtre inexorable – Photo : Manon Briatte