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EBOUEUR, Place des Prélets, Sains-Richaumont

jeudi 6 août 2026 · Place des Prélets · Sains-Richaumont

EBOUEUR, Place des Prélets, Sains-Richaumont

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Place des Prélets
Adresse
Place des Prélets, Sains-Richaumont
Ville
02120 Sains-Richaumont
Département
Aisne
Tarif
Théâtre Inexorable

EBOUEUR Jeudi 6 août, 10h30 Place des Prélets Aisne

Théâtre Inexorable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T10:30:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T10:30:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00

Impromptu spectacle : EBOUEUR
Spectacle en extérieur – Tout public – Durée : 55 minutes

Place des Prélets Place des Prélets, Sains-Richaumont Sains-Richaumont 02120 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatreinexorable@gmail.com »}]
Théâtre dans la rue

Théâtre inexorable – Photo : Manon Briatte