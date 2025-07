Ecape Game au Château Place de la fontaine Sarras

Ecape Game au Château Place de la fontaine Sarras samedi 26 juillet 2025.

Ecape Game au Château

Place de la fontaine Château de Sarras Sarras Ardèche

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

La séance d’une heure

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-26 10:00:00

fin : 2025-08-17 20:00:00

Date(s) :

2025-07-26 2025-07-27 2025-08-16 2025-08-17 2025-09-13 2025-09-14

Les Pierres Gardiennes est un Escape Game immersif qui plongera votre équipe de 3 à 5 joueurs dans un univers médiéval fantastique.

Place de la fontaine Château de Sarras Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 81 41 32 cdf.sarras07@gmail.com

English :

Les Pierres Gardiennes is an immersive Escape Game that plunges your team of 3 to 5 players into a medieval fantasy world.

German :

Les Pierres Gardiennes ist ein immersives Escape Game, bei dem Ihr Team aus 3 bis 5 Spielern in eine mittelalterliche Fantasiewelt eintauchen wird.

Italiano :

Les Pierres Gardiennes è un gioco di fuga coinvolgente che immergerà la vostra squadra da 3 a 5 giocatori in un fantastico mondo medievale.

Espanol :

Les Pierres Gardiennes es un juego de escape inmersivo que sumergirá a tu equipo de 3 a 5 jugadores en un fantástico mundo medieval.

L’événement Ecape Game au Château Sarras a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche