Ecco eco – Exposition de Lea Viretto Espace 18 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-30 15:00 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

ecco eco est une installation et un livre. C’est un dialogue entre des objets. Ils racontent les mémoires que l’on a posé en eux. Ils parlent tous en même temps, ne s’écoutent pas et se comprennent partiellement.C’est donc un dialogue de sourds, où les narratifs, et les hypothèses qui les servent, sont sans arrêt mis à mal, déplacés ou bousculés. C’est un parcours où il faut regarder autrement, se laisser couler au flux, parfois interagir malgré nous.Ça parle d’une incapacité à raconter de manière linéaire ou d’une incapacité à raconter tout court. Exposition du 15 novembre au 13 décembre 2025 :du jeudi au dimanche de 15h à 18h30 Vernissage le 14 novembre 2025 à partir de 18hFinissage et performance de Claire Charvet le 13 décembre 2025 à partir de 18h

Espace 18 Centre-ville Nantes 44000

https://www.instagram.com/leaviretto/p/DQUHregiNtP/