Échange amoureux au cœur de l’Antiquité Musée départemental Arles antique Arles

Échange amoureux au cœur de l’Antiquité

Vendredi 13 février 2026 de 18h15 à 19h15. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

L’amour furtif est agréable à l’homme ; il l’est aussi à la femme ; mais l’homme sait mal dissimuler, la femme cache mieux ses désirs

Cette citation d’Ovide, auteur latin ayant vécu au Ier siècle de notre ère est extraite de son ouvrage L’Art d’aimer dans lequel il prodigue des conseils de séduction. 2000 ans après que faire de ces conseils ? Sont-ils encore au goût du jour ou représentatifs d’un temps et d’une société ?

Après une présentation de l’auteur, les participants sont invités à se mettre par deux, à tirer au sort une phrase extraite de l’ouvrage et prendre 5 mn pour échanger sur le sujet. Ils changeront ensuite d’interlocuteurs et tireront une nouvelle phrase.

Un temps d’échange collectif clôturera ce premier speed-dating dans les collections et nous amènera à nous questionner sur les relations de couples à cette veille de la Saint-Valentin. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

Stealth love is pleasurable for men; it is also pleasurable for women; but men are bad at concealment, women are better at hiding their desires .

German :

Die heimliche Liebe ist dem Mann angenehm; sie ist es auch der Frau; aber der Mann kann sich schlecht verstellen, die Frau verbirgt ihre Wünsche besser .

Italiano :

L’amore furtivo è piacevole per un uomo; è piacevole anche per una donna; ma l’uomo sa nascondere male le cose, la donna nasconde meglio i suoi desideri .

Espanol :

El amor furtivo es agradable para un hombre; también lo es para una mujer; pero un hombre sabe ocultar mal las cosas, una mujer oculta mejor sus deseos .

