Echange autour de Bruce Springsteen CafeMusic Mont-de-Marsan
CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes
Début : 2026-02-17
2026-02-17
Francis Lacoste est un passionné, après The Rolling Stones et les Beatles, il revient avec Bruce Springsteen.
Avide de partager son savoir, il vous propose une animation inédite en partenariat avec le SAPAL (Service d’Animation, de Prévention et d’Accompagnement des Landes).
Au programme, l’écoute collective de chansons iconiques, agrémentée d’une flopée d’histoires passionnantes. .
CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92
