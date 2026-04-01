Echange autour de la thematique du sommeil des enfants de 0 à 3 ans SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Echange autour de la thematique du sommeil des enfants de 0 à 3 ans SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste mardi 28 avril 2026.
Saint-Laurent-de-Neste
Echange autour de la thematique du sommeil des enfants de 0 à 3 ans
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Place de la Mairie Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 17:45:00
fin : 2026-05-28 19:15:00
Date(s) :
2026-04-28
l est normal de s’interroger sur le sommeil de votre bébé
Chaque enfant est différent et développe ses propres habitudes de sommeil Pour répondre à vos questions et lever peut-être des inquiétudes venez échanger sur ce point en participant à cet atelier .
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SAINT-LAURENT-DE-NESTE Place de la Mairie Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 61 02 93 68
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English :
t’s normal to wonder about your baby’s sleep
Every child is different and develops his or her own sleep habits. To answer your questions and perhaps allay your concerns, come and discuss this topic in this workshop.
L’événement Echange autour de la thematique du sommeil des enfants de 0 à 3 ans Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-04-03 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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