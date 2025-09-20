Échange autour des costumes du pays Rouzig JEP 2025 – Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Échange autour des costumes du pays Rouzig JEP 2025 – Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal samedi 20 septembre 2025.

Échange autour des costumes du pays Rouzig Samedi 20 septembre, 17h00 JEP 2025 – Bistrot Amzer Zo Finistère

La rencontre avec Alc’houederien Kastellin se fera le samedi 20 septembre à 17h00 au Bistrot Amzer Zo 3 place de l’église à St Ségal.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2025, le Bistrot Amzer Zo à St Ségal a le plaisir d’inviter l’association « Alc’houederien Kastellin ».

Cette association, créée en 1946, a à cœur de mettre en avant le patrimoine du pays Rouzig en présentant des costumes de la région de Châteaulin. Ils nous proposent donc de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine et son histoire. Cette présentation va compléter l’exposition sur les costumes bretons sur le territoire de Landerneau Daoulas mise en place par Ti Ar Vro Landerne Daoulaz et présentée tout le mois de septembre au Bistrot Amzer Zo.

JEP 2025 – Bistrot Amzer Zo 3 place de l’église 29590 Saint-Ségal Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne 0298731725 https://bistrotamzerzo.wixsite.com/bistrotamzerzo Le bistrot Amzer zo a ouvert en juillet 2025 sur la commune de Saint-Ségal, village de 1 140 habitants dans le Finistère.

« Notre idée est de proposer un véritable lieu de vie ouvert sur la commune et ses associations, sur le monde. Nous souhaitons créer un lieu où l’on se rencontre, où on a le temps, où on prend le temps ; un lieu où toutes les générations peuvent se retrouver lors d’événements culturels tels que du théâtre, du cinéma, des soirées contes ou musicales ; un lieu où les gens peuvent échanger, vivre ensemble, où des associations peuvent assurer leurs réunions… »

Planches, quiches, croque Mr sur place, mais aussi la possibilité de réchauffer son repas.

