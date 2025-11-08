Echange autour du livre L’Ecorchement du Monde rue Camille Buffardel Die

Echange autour du livre L’Ecorchement du Monde

rue Camille Buffardel Librairie Mosaïque Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Rencontre autour du Livre L’Ecorchement du Monde de Jonathan Crary, qui, à travers cette œuvre, tord le coup à l’optimisme béat du tout numérique. Avec le philosophe Eric Lecerf. Organisé dans le cadre du Festival des Solidarités.

.

rue Camille Buffardel Librairie Mosaïque Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93

English :

A discussion of Jonathan Crary’s book L’Ecorchement du Monde (The Flaying of the World), a work that challenges the blissful optimism of the digital age. With philosopher Eric Lecerf. Organized as part of the Festival des Solidarités.

German :

Ein Treffen rund um das Buch L’Ecorchement du Monde von Jonathan Crary, der mit diesem Werk dem seligen Optimismus des digitalen Zeitalters den Wind aus den Segeln nimmt. Mit dem Philosophen Eric Lecerf. Organisiert im Rahmen des Festivals der Solidarität.

Italiano :

Discussione del libro di Jonathan Crary L’Ecorchement du Monde (Lo scorticamento del mondo), un’opera che sfida il beato ottimismo dell’era digitale. Con il filosofo Eric Lecerf. Organizzato nell’ambito del Festival des Solidarités.

Espanol :

Debate sobre el libro de Jonathan Crary L’Ecorchement du Monde (El desollamiento del mundo), una obra que cuestiona el dichoso optimismo de la era digital. Con el filósofo Eric Lecerf. Organizado en el marco del Festival des Solidarités.

L’événement Echange autour du livre L’Ecorchement du Monde Die a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme du Pays Diois