Échange avec Eugénie Mérieau, Enzo Lesourt, Nicolas le Merrer et Marion Pollaert, co-auteur.ices de l’essai Urgence, (CNRS éditions) Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez

Échange avec Eugénie Mérieau, Enzo Lesourt, Nicolas le Merrer et Marion Pollaert, co-auteur.ices de l'essai Urgence, (CNRS éditions)

Librairie de l'Angle Rouge 9 Rue de l'Hôpital Douarnenez Finistère

2025-11-13 19:30:00

2025-11-13

De l’entreprise à la politique, la rhétorique de l’urgence sature notre présent. Le concept est mobilisé tant par les militant.es que par le pouvoir en place, tant par la gauche que par la droite. Les appels à l’urgence écologique ou démocratique sonnent souvent comme des incantations qui peinent à produire des effets. En revanche, les états d’urgence décrétés par les gouvernements sont redoutablement efficaces ils suspendent les débats et restreignent la délibération collective, au nom d’un impératif supérieur la sécurité. L’essor de la rhétorique de l’urgence dans le débat public pose donc question incarne-t-il l’efficacité de ce mode d’action ? Et si l’urgence, outil du pouvoir, fait taire la contestation et empiète sur les libertés, peut-on encore imaginer une action motivée par l’urgence qui ne soit pas une impasse démocratique ? Comment concilier urgence et démocratie?

Autour de ce livre passionnant, on vous convie à un échange à quatre voix, à la croisée du droit, de l’histoire, de la philosophie politique et des pratiques de soin. .

Librairie de l’Angle Rouge 9 Rue de l’Hôpital Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 22 12 99 28

