Échange avec Marie Bardiaux-Vaïente au Musée Albert Marzelles Musée Albert Marzelles Marmande 2 juillet 2025 17:30

Lot-et-Garonne

Échange avec Marie Bardiaux-Vaïente au Musée Albert Marzelles Musée Albert Marzelles 15 Rue Abel Boye Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-02 17:30:00

fin : 2025-07-02 19:00:00

2025-07-02

Venez assister à un échange avec une historienne et autrice marmandaise, de renommée nationale dans l’univers de la bande-dessinée Marie Bardiaux-Vaïente.

Dans le cadre de l’exposition de Maurine Larcher, Les Amateur.ices, présentée au Musée municipal Albert Marzelles du 31 mai au 27 septembre 2025, venez assister à un échange avec une historienne et autrice marmandaise, de renommée nationale dans l’univers de la bande-dessinée Marie Bardiaux-Vaïente.

Cet échange intitulé Et ça vous fait quoi d’être une femme dans la bande dessinée ? abordera en écho aux réflexions et questions que se pose Maurine Larcher, la place des femmes et des hommes dans le monde artistique, mais plus particulièrement dans l’univers de la bande dessinée en ce qui concerne Marie Bardiaux-Vaïente. L’autrice est un des membres fondateurs du Collectif des créatrices de Bande dessinée contre le sexisme. .

Musée Albert Marzelles 15 Rue Abel Boye

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04

English :

Join us for a discussion with Marie Bardiaux-Vaïente, a local historian and author with a national reputation in the world of comics.

German : Échange avec Marie Bardiaux-Vaïente au Musée Albert Marzelles

Kommen Sie zu einem Austausch mit einer Historikerin und Autorin aus Marmandaise, die in der Welt der Comics landesweit bekannt ist: Marie Bardiaux-Vaïente.

Italiano :

Unisciti a noi per una discussione con Marie Bardiaux-Vaïente, storica e autrice di Marmand che ha una reputazione nazionale nel mondo dei fumetti.

Espanol : Échange avec Marie Bardiaux-Vaïente au Musée Albert Marzelles

Participe en un debate con Marie Bardiaux-Vaïente, historiadora y escritora marmandesa de renombre nacional en el mundo del cómic.

