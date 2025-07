Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue Salle municipale Le Bugue

Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue Salle municipale Le Bugue lundi 14 juillet 2025.

Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue

Salle municipale Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-14 19:00:00

Date(s) :

2025-07-14

10h 19h. Exposition, cérémonie du café, atelier d’écriture en amharique, danses traditionnelles éthiopiennes et occitanes, spectacle. Gratuit

Venez en famille découvrir l’Éthiopie à travers l’exposition « Voyage en Éthiopie et en Vallée de l’Homme »

Participez à la cérémonie traditionnelle du café, échangez autour des cultures, profitez d’animations conviviales et d’un temps de partage pour petits et grands.

Tout au long de l’après-midi, venez explorer les savoir-faire d’ici et d’ailleurs

Atelier d’écriture en amharique et cérémonie du café (tout au long de l’après-midi)

16h30 Démonstration d’extraction artisanale d’huile de noix

16h30 Danses traditionnelles éthiopiennes & occitanes avec « l’association Les Cardilloux » (Danses ouvertes à tous initiez-vous sur place !)

17h00 à 19h00 Spectacle Le passeur de notes conte & musique préhistorique .

Salle municipale Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

English : Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue

10am 7pm. Exhibition, coffee ceremony, Amharic writing workshop, traditional Ethiopian and Occitan dances, show. Free

German : Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue

10h 19h. Ausstellung, Kaffeezeremonie, Schreibwerkstatt in Amharisch, traditionelle äthiopische und okzitanische Tänze, Show. Kostenlos

Italiano :

dalle 10.00 alle 19.00. Mostra, cerimonia del caffè, laboratorio di scrittura amarica, danze tradizionali etiopi e occitane, spettacolo. Gratuito

Espanol : Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue

de 10.00 a 19.00 h. Exposición, ceremonia del café, taller de escritura en amárico, danzas tradicionales etíopes y occitanas, espectáculo. Gratis

L’événement Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2025-07-01 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère