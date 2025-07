Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue Salle municipale Le Bugue

Salle municipale Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-15 19:00:00

2025-07-15

10h 19h. Exposition, cérémonie du café, atelier d’écriture en amharique, déjeuner partagé, cours de danse éthiopienne et occitane. Gratuit

Partez à la découverte de l’Éthiopie avec l’exposition Voyage en Éthiopie et en Vallée de l’Homme .

Au programme cérémonie du café, atelier d’écriture en amharique, conférence, repas, danses… et une belle correspondance entre enfants du Bugue et de Dire Dawa !

10h30 Conférence “Le Bugue, à l’entrée de la Vallée de l’Homme animée par Monsieur Jean-Paul Saint Martin, professeur émérite du Muséum National d’Histoire Naturelle

12h30 Déjeuner partagé Auberge Espagnole (chacun apporte un plat à partager)

15h00 16h00 Cours de danse éthiopienne (ouvert à tous)

16h00 17h00 Cours de danse occitane avec l’Association Les Cardilloux (ouvert à tous)

17h30 Atelier de correspondance avec un enfant de Dire Dawa (lettres & dessins)

Une journée rythmée par la curiosité, le partage et le lien entre les cultures ! .

Salle municipale Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

English : Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue

10am 7pm. Exhibition, coffee ceremony, Amharic writing workshop, shared lunch, Ethiopian and Occitan dance classes. Free

German : Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue

10:00 19:00 Uhr. Ausstellung, Kaffeezeremonie, Schreibwerkstatt in Amharisch, gemeinsames Mittagessen, äthiopischer und okzitanischer Tanzunterricht. Kostenlos

Italiano :

dalle 10.00 alle 19.00. Mostra, cerimonia del caffè, laboratorio di scrittura amarica, pranzo condiviso, lezioni di danza etiope e occitana. Gratuito

Espanol : Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue

de 10.00 a 19.00 h. Exposición, ceremonia del café, taller de escritura en amárico, almuerzo compartido, clases de danza etíope y occitana. Gratis

