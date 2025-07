Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue Salle municipale Le Bugue

Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue Salle municipale Le Bugue mercredi 16 juillet 2025.

Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue

Salle municipale Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

10h-19h. Exposition, atelier d’écriture, cérémonie du café, omelette géante sur réservation (10€), défilé de mode, soirée dansante et repas (10€ et 20€)

Après une matinée de découverte autour de l’Éthiopie, retrouvez-nous le soir pour un repas traditionnel, un défilé de mode et une grande soirée dansante ethio-occitane animée par DJELE DIRE !

10h00 Ouverture de l’exposition « Voyage en Éthiopie et en Vallée de l’Homme »

Atelier d’écriture en amharique et cérémonie du café (tout au long de la matinée)

12h30 Déjeuner (sur réservation) omelette géante aux cèpes, salade & fraises 10 € / personne

21h00 Défilé de mode tenues traditionnelles éthiopiennes & occitanes avec l’Association Les Cardilloux

21h30 23h50 Soirée dansante ethio-occitane animée par DJELE DIRE

19h00 Soirée Éthio-Occitane Doro wotte, minchet abeshe, saïté de légumes, afiza, buffet de plats emblématiques de la cuisine éthiopinenne servis avec une galette sans gluten l’injera, salade de fruits frais, café. (Sur réservation 20€ adulte, 10€ enfant) .

Salle municipale Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 53 24 21

English :

10am-7pm. Exhibition, writing workshop, coffee ceremony, giant omelette (10?), fashion show, dance and dinner (10? and 20?)

German : Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue

10-19 Uhr. Ausstellung, Schreibwerkstatt, Kaffeezeremonie, Riesenomelett mit Reservierung (10?), Modenschau, Tanzabend und Essen (10? und 20?)

Italiano :

10.00-19.00. Mostra, laboratorio di scrittura, cerimonia del caffè, frittata gigante su prenotazione (10?), sfilata di moda, danza e pasto (10? e 20?)

Espanol : Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue

de 10.00 a 19.00 h. Exposición, taller de escritura, ceremonia del café, tortilla gigante con reserva (10?), desfile de moda, baile y comida (10? y 20?)

L’événement Échange culturel entre Dire Dawa (Éthiopie) et Le Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2025-07-01 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère