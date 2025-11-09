Échange de cartes à collectionner Le Meeple Conquérant Dives-sur-Mer

Échange de cartes à collectionner Le Meeple Conquérant Dives-sur-Mer dimanche 9 novembre 2025.

Échange de cartes à collectionner

Le Meeple Conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:30:00

fin : 2025-11-09 13:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Pour tous les fans, venez échanger vos cartes à collectionner !

Pour tous les fans, il vous manque votre carte favorite ? Venez échanger vos cartes à collectionner !

Dès 6 ans. .

Le Meeple Conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 7 66 22 28 62

English : Échange de cartes à collectionner

For all fans, come and swap your trading cards!

German : Échange de cartes à collectionner

Für alle Fans: Kommt vorbei und tauscht eure Sammelkarten!

Italiano :

Per tutti i fan là fuori, venite a scambiare le vostre carte collezionabili!

Espanol :

Para todos los aficionados, ¡vengan a intercambiar sus cromos!

L’événement Échange de cartes à collectionner Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Normandie Pays d’Auge