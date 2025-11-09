Échange de cartes à collectionner Le Meeple Conquérant Dives-sur-Mer
Échange de cartes à collectionner Le Meeple Conquérant Dives-sur-Mer dimanche 9 novembre 2025.
Échange de cartes à collectionner
Le Meeple Conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer Calvados
Début : 2025-11-09 10:30:00
fin : 2025-11-09 13:00:00
2025-11-09
Pour tous les fans, venez échanger vos cartes à collectionner !
Pour tous les fans, il vous manque votre carte favorite ? Venez échanger vos cartes à collectionner !

Dès 6 ans.
Dès 6 ans. .
English : Échange de cartes à collectionner
For all fans, come and swap your trading cards!
German : Échange de cartes à collectionner
Für alle Fans: Kommt vorbei und tauscht eure Sammelkarten!
Italiano :
Per tutti i fan là fuori, venite a scambiare le vostre carte collezionabili!
Espanol :
Para todos los aficionados, ¡vengan a intercambiar sus cromos!
