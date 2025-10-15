Échange de dons au Sablard – Mercredi 15 octobre 2025 de 14h à 17h30. Foyer du Sablard ( Mas Rome) Limoges

Échange de dons au Sablard – Mercredi 15 octobre 2025 de 14h à 17h30. Foyer du Sablard ( Mas Rome) Limoges mercredi 15 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T14:00 – 2025-10-15T17:30

Fin : 2025-10-15T14:00 – 2025-10-15T17:30

Venez donner sans vendre, prendre sans acheter et donner une nouvelle vie aux objets (vêtements, livres, jeux, petits objets, vaisselle …).

Ce troc d’objets a lieu au foyer du Sabl’Arts situé à côté des terrains de pétanques, en face du 26 avenue du Président Léon Blum à Limoges.

Foyer du Sablard ( Mas Rome) Rue de Feytiat 87000 limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’échange de dons c’est un espace de gratuité, d’échange et de convivialité.