Échange de graines avec le jardin partagé les Ancolies Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Échange de graines avec le jardin partagé les Ancolies Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau mercredi 11 février 2026.
Échange de graines avec le jardin partagé les Ancolies
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 16:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Des bénévoles du jardin partagé Les Ancolies seront présents à la médiathèque pour échanger des graines avec vous. .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Échange de graines avec le jardin partagé les Ancolies
L’événement Échange de graines avec le jardin partagé les Ancolies Plouguerneau a été mis à jour le 2026-01-16 par OT PAYS DES ABERS