Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Début : 2025-10-16 10:00:00
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Échange autour du livre Un recteur de l’île de Sein , d’Henri Queffélec.
Ouvert à tous .
Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
