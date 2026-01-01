Echange de lecture Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
Echange de lecture Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau jeudi 29 janvier 2026.
Echange de lecture
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Début : 2026-01-29 10:00:00
fin : 2026-01-29
2026-01-29
Vous pouvez rejoindre le groupe de lecture pour échanger à propos du livre Chez Scarlette d'Hervé Bellec.
Ce groupe est ouvert à toutes et tous.
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
