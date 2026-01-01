Echange de lecture Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

Echange de lecture Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau jeudi 29 janvier 2026.

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau

Début : 2026-01-29 10:00:00
2026-01-29

Vous pouvez rejoindre le groupe de lecture pour échanger à propos du livre Chez Scarlette d’Hervé Bellec.

Ce groupe est ouvert à toutes et tous.   .

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne 

