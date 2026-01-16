Echange de lecture Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Echange de lecture Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau jeudi 19 février 2026.
Echange de lecture
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Début : 2026-02-19 10:00:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Vous pouvez rejoindre le groupe de lecture pour échanger à propos du livre L’archipel du chien de Philippe Claudel.
Ce groupe est ouvert à toutes et tous. .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
