Echange de livres Loc’aux Saveurs Saint-Mard

Echange de livres

Loc’aux Saveurs 153 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 16:00:00

fin : 2025-11-07 18:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Vous aimez lire et partager vos découvertes littéraires ? Apportez un ou deux livres que vous avez lus et que vous souhaitez faire découvrir aux autres…

Un moment de convivialité autour d’un café.

Loc’aux Saveurs 153 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 84 81 echangeslivres@gmail.com

English :

Do you enjoy reading and sharing your literary discoveries? Bring one or two books you’ve read and would like to share with others…

A moment of conviviality over a cup of coffee.

German :

Sie lesen gerne und teilen Ihre literarischen Entdeckungen mit anderen? Bringen Sie ein oder zwei Bücher mit, die Sie gelesen haben und die Sie anderen zeigen möchten…

Ein geselliger Moment bei einer Tasse Kaffee.

Italiano :

Vi piace leggere e condividere le vostre scoperte letterarie? Portate uno o due libri che avete letto e che volete condividere con gli altri…

Un momento di convivialità davanti a un caffè.

Espanol :

¿Le gusta leer y compartir sus descubrimientos literarios? Traiga uno o dos libros que haya leído y le gustaría compartir con los demás…

Un momento de convivencia tomando un café.

