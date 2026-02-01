Echange de livres Loc’aux Saveurs Saint-Mard
Loc’aux Saveurs 153 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard Charente-Maritime
Début : 2026-02-27 16:00:00
fin : 2026-02-27 18:00:00
Le concept est simple apportez un ou deux livres que vous avez lus et que vous souhaitez faire découvrir aux autres…
Inscription par mail ou par téléphone.
Loc’aux Saveurs 153 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 84 81 echangeslivres@gmail.com
English :
The concept is simple: bring one or two books you’ve read and would like to share with others…
Registration by e-mail or telephone.
