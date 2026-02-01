Echange de livres Loc’aux Saveurs Saint-Mard

Echange de livres

Loc’aux Saveurs 153 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 16:00:00

fin : 2026-02-27 18:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Le concept est simple apportez un ou deux livres que vous avez lus et que vous souhaitez faire découvrir aux autres…

Inscription par mail ou par téléphone.

Loc’aux Saveurs 153 rue du 6 septembre 1944 Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 84 81 echangeslivres@gmail.com

English :

The concept is simple: bring one or two books you’ve read and would like to share with others…

Registration by e-mail or telephone.

L’événement Echange de livres Saint-Mard a été mis à jour le 2026-02-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin