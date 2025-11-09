ÉCHANGE DE PLANTES

3 Rue de la Prade Causses-et-Veyran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Dans le jardin de la miellerie. Apportez graines, boutures, plantes, revues, outils, objets déco… et repartez avec d’autres plantes, objets…

14h30 installation. 15h début de l’échange. Après l’échange discussion comment nos jardins ont passé l’été ?

.

3 Rue de la Prade Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie +33 6 51 97 82 72

English :

In the honey house garden. Bring seeds, cuttings, plants, magazines, tools, decorative objects… and leave with other plants, objects…

2.30pm: set-up. 3pm: exchange begins. After the discussion How did our gardens fare over the summer?

German :

Im Garten des Honigraums. Bringen Sie Samen, Stecklinge, Pflanzen, Zeitschriften, Werkzeuge, Deko-Objekte… und nehmen Sie andere Pflanzen, Gegenstände… mit nach Hause.

14.30 Uhr: Aufbau. 15 Uhr Beginn des Austauschs. Nach dem Austausch Diskussion Wie haben unsere Gärten den Sommer verbracht?

Italiano :

Nel giardino della casa del miele. Portate semi, talee, piante, riviste, attrezzi, oggetti decorativi… e partite con altre piante, oggetti…

ore 14.30: allestimento. ore 15.00: inizio della discussione. Dopo la discussione Come hanno trascorso l’estate i nostri giardini?

Espanol :

En el jardín de la Casa de la Miel. Trae semillas, esquejes, plantas, revistas, herramientas, objetos decorativos… y vete con otras plantas, objetos…

14.30 h: montaje. 15.00 h: inicio del debate. Tras el debate ¿Cómo han pasado el verano nuestros jardines?

L’événement ÉCHANGE DE PLANTES Causses-et-Veyran a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT AVANT-MONTS