Echange de plantes Pargues
Echange de plantes Pargues dimanche 19 octobre 2025.
Echange de plantes
rue des Courots Pargues Aube
Début : 2025-10-19 09:30:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-19
Dimanche 19 octobre PARGUES Échange de plantes. De 9h30 à 18h au prieuré.
Venez échanger vos plantes lors de ce rassemblement organisé par l’association pour la sauvegarde et le développement du patrimoine de Pargues et de ses environs.
Entrée de 1€
Renseignements +33 (0)6 12 20 80 12 1 .
rue des Courots Pargues 10210 Aube Grand Est +33 6 12 20 80 12
