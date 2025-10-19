Echange de plantes Pargues

Echange de plantes Pargues dimanche 19 octobre 2025.

Echange de plantes

rue des Courots Pargues Aube

Début : 2025-10-19 09:30:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Dimanche 19 octobre PARGUES Échange de plantes. De 9h30 à 18h au prieuré.

Venez échanger vos plantes lors de ce rassemblement organisé par l’association pour la sauvegarde et le développement du patrimoine de Pargues et de ses environs.

Entrée de 1€

Renseignements +33 (0)6 12 20 80 12 1 .

rue des Courots Pargues 10210 Aube Grand Est +33 6 12 20 80 12

