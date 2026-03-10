Echange de plantes Jardin partagé Saint-Cast-le-Guildo

Echange de plantes

Jardin partagé Bourg du Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 15:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Échange de plantes à la plantation citoyenne à Notre-Dame du Guildo.

Apportez votre pique-nique pour un repas partagé… et vos boules de pétanques, palets, quilles… .

Jardin partagé Bourg du Guildo Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 82 68 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Echange de plantes Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-03-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme