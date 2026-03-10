Echange de plantes Jardin partagé Saint-Cast-le-Guildo
Echange de plantes Jardin partagé Saint-Cast-le-Guildo dimanche 12 avril 2026.
Echange de plantes
Jardin partagé Bourg du Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 15:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Échange de plantes à la plantation citoyenne à Notre-Dame du Guildo.
Apportez votre pique-nique pour un repas partagé… et vos boules de pétanques, palets, quilles… .
Jardin partagé Bourg du Guildo Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 82 68 05
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English :
L’événement Echange de plantes Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-03-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme