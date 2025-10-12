Echange de plantes Jardin Botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz

Echange de plantes Jardin Botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz dimanche 12 octobre 2025.

Jardin Botanique Littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Cet événement, qui se tient deux fois par an, est une belle occasion de partager vos trésors botaniques tout en cultivant des liens d’amitié et de convivialité. Nous vous invitons à apporter vos merveilleuses plantes, qu’elles soient ligneuses ou herbacées. N’hésitez pas à apporter des plantes d’intérieur ou d’extérieur, ainsi que des graines, boutures, plantules d’espèces ornementales, sauvages, légumières ou fruitières.

Pour faciliter l’échange, merci de préparer vos plantes avec soin et d’étiqueter les variétés. Nous sommes impatients de découvrir vos trouvailles et de profiter de ce moment de partage ensemble. .

Jardin Botanique Littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 30 22 20 ladjb.pjovet@gmail.com

