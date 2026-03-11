Echange de plantes Jardin Botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz

Echange de plantes

2026-05-08

2026-05-08

2026-05-08

Comme deux fois par an, apportez vos merveilles…

Cet échange de plantes, un moment privilégié où s’entremêlent le végétal, la science et l’amitié. Que vous soyez jardinier expert ou débutant cet échange est

fait pour vous ! Que pouvez-vous apporter ?

Tout ce qui s’enracine, grimpe ou fleurit

• Plantes ligneuses ou herbacées (arbres,

arbustes, vivaces).

• Plantes d’intérieur pour verdir vos salons.

• Trésors du potager graines, plantules,

espèces légumières et fruitières.

• Boutures et espèces sauvages ou

ornementales.

Au-delà du simple échange de pots, nous partagerons nos connaissances et, surtout, un moment de convivialité pour cultiver nos liens. .

Jardin Botanique Littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

