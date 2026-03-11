Echange de plantes Jardin Botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz
Echange de plantes Jardin Botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz vendredi 8 mai 2026.
Echange de plantes
Jardin Botanique Littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Comme deux fois par an, apportez vos merveilles…
Cet échange de plantes, un moment privilégié où s’entremêlent le végétal, la science et l’amitié. Que vous soyez jardinier expert ou débutant cet échange est
fait pour vous ! Que pouvez-vous apporter ?
Tout ce qui s’enracine, grimpe ou fleurit
• Plantes ligneuses ou herbacées (arbres,
arbustes, vivaces).
• Plantes d’intérieur pour verdir vos salons.
• Trésors du potager graines, plantules,
espèces légumières et fruitières.
• Boutures et espèces sauvages ou
ornementales.
Au-delà du simple échange de pots, nous partagerons nos connaissances et, surtout, un moment de convivialité pour cultiver nos liens. .
Jardin Botanique Littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 30 22 20 ladjb.pjovet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Echange de plantes
L’événement Echange de plantes Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Pays Basque