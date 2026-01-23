Échange de semences Salle de l’Esquisse Luzy
Échange de semences Salle de l'Esquisse Luzy samedi 21 février 2026.
Échange de semences
Salle de l'Esquisse 11 Rue des Remparts Luzy Nièvre
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
2026-02-21
L'Amap de Luzy et le réseau Semences partagées du Morvan organise une journée dédiées à l'échange de semences reproductibles, plants et greffons offerts par les jardiniers du réseau. De 14h à 18h à la salle de l'Esquisse.
Salle de l’Esquisse 11 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté amapluzy@ecomail.fr
