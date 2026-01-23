Échange de semences Salle de l’Esquisse Luzy

Échange de semences

Salle de l’Esquisse 11 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

L’Amap de Luzy et le réseau Semences partagées du Morvan organise une journée dédiées à l’échange de semences reproductibles, plants et greffons offerts par les jardiniers du réseau. De 14h à 18h à la salle de l’Esquisse. .

Salle de l’Esquisse 11 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté amapluzy@ecomail.fr

