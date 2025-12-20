Echange des savoirs Apprendre à jouer au Mah-jong Maison des Associations Sabres

Echange des savoirs Apprendre à jouer au Mah-jong

Maison des Associations 176 rue Victor Hugo Sabres Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-01-25

Envie de découvrir un nouveau jeu captivant ? Venez vous initier au Mah-jong en 2 séances avec Isabelle et William. Il s’agit d’un jeu de tuiles traditionnel asiatique qui allie stratégie, adresse et chance.

A partir de 14 ans. Rdv à l’ACL.

Places limitées Infos et inscription

par tel 06 33 07 33 62 ou par mail sabresacl@orange.fr .

Maison des Associations 176 rue Victor Hugo Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English : Echange des savoirs Apprendre à jouer au Mah-jong

Want to discover an exciting new game? Come and learn Mah-jong in 2 sessions with Isabelle and William. This traditional Asian tile game combines strategy, skill and luck.

Ages 14 and up. Meet at ACL.

